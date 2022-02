Urban e SITTRA não entram em acordo mediado pela Justiça, mas já há uma decisão

Em nova audiência de conciliação, realizada pela Justiça do Trabalho, nesta segunda-feira (21), a Urban e o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Município de Anápolis (SITTRA) ainda não chegaram a um acordo.

A princípio, os motoristas exigiam um aumento de 8,89%, referente a inflação oficial, da data-base de junho de 2021. A Urban, no entanto, recusou a proposta, alegando não possuir recursos financeiros suficientes para cumprir o compromisso.

Em contraproposta, a empresa de transporte público, representada pelo advogado Carlos Leão, propôs a correção salarial de 7,45% a partir de março de 2022. O Sindicato recusou.

Ao Portal 6, o presidente do SITTRA, Adair Rodrigues, afirmou que a proposição da Urban é prejudicial aos trabalhadores, visto que eles já estão contando com a reposição retroativa.

As partes não chegarem em um consenso e uma nova audiência foi marcada para a próxima sexta-feira (25). Tempo hábil para que o SITTRA apresente a proposta da Urban à diretoria do sindicato e aos funcionários da empresa.

Além das partes citadas, participaram da audiência a Agência Reguladora do Município (ARM) e representantes do Ministério Público do Trabalho.