Goiânia ganha o primeiro bar exclusivo de vinhos e com autoatendimento em Goiás

Quem pensou que os goianienses curtiam apenas chopp e cerveja está enganado. A capital de Goiás é também umas das maiores apreciadoras de vinho do país e a importadora “Grand Cru” vai se instalar na cidade querendo provar isso.

Maior do segmento no país, a marca inaugura nesta terça-feira (22) o primeiro bar da bebida com autoatendimento em solo goiano.

O espaço fica localizado na Rua 1.136, no Setor Marista, e contará com mais 2, 5 mil rótulos disponível.

Nele, o cliente terá acesso à um cartão pré-pago, com valor mínimo de R$ 50, que permitirá ao cliente degustar os vinhos disponíveis em uma máquina. O preço pode variar dependendo das doses escolhidas — que são de 30, 60 e 120 ml.

“Podemos colocar [na máquina] até cinco garrafas. Basta apenas o cliente passar no caixa, colocar o valor e a quantidade escolhida para degustação”, explica o sommelier Artur Belati.

Em conversa com o Portal 6, o profissional contou que a proposta de trazer a marca para a capital nasceu da alta demanda por esse tipo de produto.

“Goiânia é uma cidade que tem mais bares para beber cerveja, não há muitos lugares voltados para consumação de vinho. Esse projeto foi feito para essas pessoas. Já que muitas delas procuram isso, mas não encontram”, explicou.

“O público que queremos atingir são pessoas que queiram tomar bons vinhos. Não estamos interessados em atingir consumidores de cerveja, whisky ou outros tipos de bebidas”, avisou.

Outro diferencial do lugar será a presença de um restaurante com um cardápio totalmente harmonizado com os vinhos.

“Nele, todo vinho presente terá um prato para harmonizar. O cardápio foi inspirado e pensado nas bebidas disponíveis na casa”, assegura.

A marca estuda se expandir no estado, mas por enquanto está batido o martelo sobre qual será o primeiro município do interior a ganhar uma réplica.