Após sofrerem com água suja, moradores de Anápolis lidam com novo problema

Em resposta, Saneago diz que abastecimento foi normalizado na sexta (17)

Isabella Valverde - 18 de maio de 2024

Sem água e com obra na rua. moradores estão sofrendo com a manutenção da limpeza da casa. (Foto: Arquivo Pessoal)

Após sofrerem com a água impossível de ser utilizada por conta do barro, moradores da região Leste de Anápolis enfrentam desde quarta-feira (15) um novo problema: a falta do produto.

Uma obra está sendo realizada pela Saneago no Parque Brasília e por conta disso, os moradores da região estão sofrendo com os prejuízos

“Os prejuízos são enormes. Você não tem água com pressão para fazer a limpeza necessária da casa. Você não pode ligar uma máquina de lavar roupa, ou uma máquina de lavar louça, porque a água não tem pressão e então não funciona. E acaba entrando muita sujeira. A água que entra, vai com resíduo de terra, porque como não tem água da rua, a água que veio anteriormente sujou a caixa todinha”, afirmou Elaine Freitas, moradora do bairro.

Ela conta que a manutenção da limpeza da casa fica completamente comprometida diante da falta do recurso básico.

Vale ressaltar que os moradores da região vem lidado com problemas como estes desde o último domingo (12), quando a água saia da torneira em estado precário e com coloração marrom.

O Portal 6 entrou m contato com a companhia, questionando a situação vivida pelos moradores da região.

Em resposta, a empresa afirmou que precisou realizar uma manutenção para conter vazamentos, mas garantiu que o abastecimento estava sendo normalizado desde a tarde desta sexta-feira (17).

Confira a nota da Saneago na íntegra:

“A Saneago informa que executou uma manutenção para conter vazamentos na rede de distribuição de água tratada no Parque Brasília, nesta sexta-feira (17). O abastecimento no bairro já está em fase de normalização desde a tarde de ontem. A Companhia orienta que, caso algum cliente ainda esteja com seu imóvel desabastecido, entre em contato com a central de relacionamento pelo número 0800-6450115, que uma equipe será encaminhada até o local para verificar a situação”.