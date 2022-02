Governo de Goiás abre seleção de funcionários para vagas em casa de apoio

O Governo de Goiás está contratando funcionários para atuarem no Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol), que fica no no Jardim Europa, em Goiânia.

As oportunidades de emprego são para os cargos de farmacêutico, fonoaudiólogo, técnico em segurança do trabalho, técnico em saúde bucal e terapeuta ocupacional. Os salários ofertados variam de R$ 1.541,73 a R$ 5.657,58 e inscrições devem ser feitas de forma presencial.

O Ceap-Sol atende pessoas que vivem com doenças infectocontagiosas e dermatológicas, como por exemplo, HIV/AIDS, pênfigo, hepatites, tuberculose, hanseníase e infecções fúngicas. A unidade oferece hospedagem temporária para pacientes, transporte institucional para a realização de consultas e exames e atendimento com uma equipe multidisciplinar, composta por serviço social, enfermagem, psicologia e odontologia.

De acordo com o Diretor Geral do Ceap-Sol, Roger Moreira, a atuação da unidade é complementar ao Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad. Por isso, oferece aos pacientes as seguintes especialidades: Odontologia, Nutrição, Psicologia, Fisioterapia e Serviço Social. Além disso, há atividades de artesanato para a reinserção social.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas presencialmente, entre os dias 2 e 4 de março de 2022, no setor de Gestão de Gente, na sede da unidade de saúde, na Avenida Veneza, quadra 62, lote 1/10 s/nº, no Jardim Europa, em Goiânia.

Os interessados devem levar a ficha de inscrição preenchida, documento de identidade com foto, laudo médico para os candidatos portadores de deficiência, comprovante de escolaridade e currículo.

Para mais informações sobre as vagas, confira o edital com os detalhes sobre o processo seletivo.