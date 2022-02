MP de Anápolis faz recomendações para auxiliar investigações de mortes em confrontos policiais

O Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) apresentou à Polícia Civil uma recomendação formal que visa facilitar a elucidação das mortes decorrentes de confrontos em Anápolis.

O documento, assinado por cinco promotores de Justiça, considera que as medidas, ao serem tomadas, vão enriquecer as investigações e dar maior clareza sobre os fatos.

Dentre as recomendações é solicitado que, em todos os confrontos, sejam realizadas perícias do local, com ou sem a presença do cadáver; apreensões das armas dos policiais envolvidos; além da reproduções simuladas e apresentações de registros de imagens e movimentações das viaturas no momento da ocorrência.

Nos bastidores, o Portal 6 apurou que a iniciativa do MP não teria se dado por desconfiança ao trabalho dos agentes e sim pelo fato de que existe a dificuldade de concluir muitos casos por falta de informações sobre como toda a situação aconteceu.

Seguir todas essas medidas, inclusive, seria uma ferramenta que facilitaria a comprovação da legítima defesa por partes dos agentes de segurança pública.

A reportagem conversou com o Delegado Maurício Massanobu Kai, que recentemente assumiu a 3ª Delegacia Regional de Anápolis e que participou de uma reunião com os promotores responsáveis pelas recomendações.

O investigador informou que ainda não teve acesso ao documento, mas que está atento às recomendações e concorda que sejam seguidas.

“O que ainda não é feito, vai começar a ser. Coisas como perícia ou exame micro balístico são imprescindíveis e necessárias”, afirmou.