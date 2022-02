Pedágio deve dobrar de valor e Triunfo Concebra ficará mais 20 meses administrando as BR’s 153 e 060

Um respiro de até 20 meses. Esse é o aditivo de prazo em que a Triunfo Concebra e a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) firmaram recendente para a concessionária continuar administrando as BR’s- 153 e 060.

Mas, para a permanência da empresa até o processo de devolução da rodovia, haverá também um ‘complemento’ de tarifa nas praças de pedágios goianas. As informações foram reveladas pelo O Popular nesta terça-feira (22).

Essa nova tarifa começa a valer 15 dias após a publicação do termo aditivo. O valor aprovado foi de R$ 6,50 a cada 100 km das rodovias.

Atualmente, o pedágio básico é de R$ 3,05 a cada 100 km. Entretanto, conforme o jornal, os termos do acordo ainda não são públicos e por isso a dinâmica dessa mudança ainda não está clara.

A estimativa é de que seja uma majoração ‘suficiente’ para a continuidade da manutenção dos serviços operacionais, como de atendimento médico, mecânico, manutenção da via e de limpeza.

Apesar de não ser um processo inédito de relicitação assinado entre ANTT e empresas concessionárias no país, essa é a primeira vez em que há necessidade de fazer complemento tarifário.

Investimentos

Vencedora do processo licitatório em 2014, o contrato de concessão da ANTT com a Triunfo Concebra é de 30 anos.

Entretanto, houve quebra de contrato por conta de falta de investimentos de grande porte, como construção do viaduto entre o Aeroporto Internacional Santa Genoveva e as Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO), além do anel viário em Hidrolândia e Teresópolis de Goiás.

Por isso, a ANTT chegou a pleitear caducidade de contrato por falta de cumprimento das cláusulas, mas a empresa pedia acordo de relicitação, o que ocorreu em 2021.