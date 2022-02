Últimos dias para se inscrever em programa que reconhece paternidade de graça em Goiás

Estão nos últimos dias as inscrições para quem deseja participar do programa “Meu Pai Tem Nome”, iniciativa criada pela Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO).

O prazo final para os interessados é até a próxima sexta-feira (25) e as inscrições devem ser feitas diretamente pelo WhatsApp (62) 98307-0239.

O objetivo do programa é gerar de forma gratuita o reconhecimento de paternidade para crianças que não possuem o nome do pai na certidão de nascimento.

Um dos diferenciais presentes na proposta, é a possibilidade da confirmação de filiação, sem que seja necessária a judicialização. Além disso, os participantes também poderão fazer, sem nenhum custo, exames de DNA.

De acordo com a DPE-GO, até a última segunda-feira (21), mais de 100 pessoas já haviam realizado a inscrição para participar da ação que está marcada para o dia 12 de março.

Realizada desde 2019 em Goiás, a proposta já atendeu mais de 411 pessoas em todo o estado e, dessa vez, será replicada em todo o país por meio do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege).