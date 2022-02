Você conhece o Black Sabbar?

Quem desce a contorcida Avenida Senador José Lourenço Dias percebe do seu lado direito o Black Sabbar. É um espaço alternativo que caminha entre o rock, pop e o anarquismo.

Paredes rabiscadas, clássicos da década de 1980 e o sentimento de rebeldia que caminha contra os cardápios apurados e refinamentos.

Eneuses Sampaio oferece aos clientes o rústico e o raíz, um lócus de resistência em meio a selva de pedra que se tornou o centro de Anápolis, entre prédios, novas construções e velhos galpões que se tornaram garagens diurnas.

Resistindo aos modismos e ao conforto que reina no Jundiaí de prata flambados e fatias adocicadas o empresário/ativista cultural prepara shows, acolhe bandas e possui uma rede de clientes fiéis ao modo bruto de sobreviver.

A multiplicidade de locais, eventos, oportunidades tem feito do cenário noturno anapolino um espaço diverso e criativo e o Black Sabbar é um ponto que vale a pena conhecer.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.