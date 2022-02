Com salário de R$ 11,8 mil, concurso público do Governo de Goiás está com inscrições abertas

O Governo de Goiás abriu nesta quarta-feira (23) as inscrições para o concurso público para a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).

São oferecidas 10 vagas para gestores de engenharia com salário de R$ 11,8 mil, com carga horária de 40 horas semanais. As inscrições estão sendo realizadas no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), até o dia 24 de março.

A Secretaria de Estado da Administração (Sead) informa que das dez vagas ofertadas, nove serão destinadas à ampla concorrência e uma é reservada a pessoas com deficiência.

Os concurseiros devem pagar a taxa de R$ 140 para realizarem as provas, que serão aplicadas em Goiânia, no dia 10 de abril de 2022. A previsão é de que o resultado seja publicado em 15 de junho de 2022.

O certame será realizado em três etapas: uma prova objetiva, outra dissertativa e, por fim, a análise de títulos. Somente as duas primeiras fases têm caráter classificatório.

Para mais informações, o órgão disponibilizou o e-mail: [email protected] e o telefone: 0800-8782696.