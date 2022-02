Jovem aposta dinheiro para ver se o noivo é fiel e acaba descobrindo o que não queria; veja

Uma jovem prestes a se casar decidiu testar a fidelidade do noivo após realizar uma aposta de R$ 500 com uma amiga: contratar uma segunda mulher para ‘flertar’ com ele e ver o resultado.

E foi isso que a noiva fez. Pagou para a moça – que trabalha virtualmente com ‘testar o caráter de pessoas’ – para seguir o rapaz comprometido e conversar com ele.

“Apostamos 500 reais que ele não iria cair no seu teste, aí tô doida pra ganhar esse dinheiro já!”, foi o que disse a contratante bastante confiante.

Mas, para a infelicidade dela, o primeiro sinal já veio logo de início: antes mesmo da profissional chamar o homem no direct do Instagram, ele mesmo teve a iniciativa.

Eles conversaram por alguns momentos e trocaram os números de WhatsApp para organizar um encontro no Rio de Janeiro.

O que mais impressionou foi a ousadia do rapaz de dizer para a garota, contratada secretamente, não enviar mensagens em determinados horários pois ele morava com a noiva e poderia ser descoberto.

Por fim, o até então, futuro noivo, afirmou que o relacionamento que mantinha não impediria os dois de se verem e marcaram o ‘date’.

Com provas suficientes, a profissional entregou tudo para a noiva e publicou o resultado na internet, onde os internautas esbaldaram comentários.

“Agora ela pode tá sofrendo, mas um dia ela vai dar graças a Deus pela aposta, essa amiga já desconfiava, viu”, disse uma.

“Senti a dor daqui”, disseram outras várias usuárias.

Veja: