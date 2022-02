Surto de dengue em Goiás faz teste rápido ‘desaparecer’ de farmácias

O boom no número de casos de dengue em Goiás em 2022 refletiu não só no pico de atendimento nas unidades de saúde.

O estado, que é o maior em volume de registros da Federação, com 18. 408 confirmações e tendo a primeira morte do ano anunciada na terça-feira (22), também sente o drama da falta de um produto prático, embora pouco conhecido da população: o teste rápido de dengue.

O Portal 6 apurou que, a princípio, somente unidades de uma mega rede de farmácia, que é oriunda de São Paulo, ofertam o produto.

Sem autorização para que um representante da rede se manifestasse, a reportagem ligou em vários desses estabelecimentos para entender como funciona o produto e a aquisição.

Sendo assim, a informação foi de que a testagem é feita através de uma coleta de sangue, similar ao da Covid-19.

Além disso, a pessoa que quiser saber se está com a doença transmitida pelo mosquito Aedes Aegypit não precisa esperar muito tempo, visto que o resultado sai em 15 minutos. O exame também teria 99% de precisão.

O bom desempenho aliado a alta transmissão do mosquito também reflete no resultado das vendas. Atendentes afirmaram que, em várias unidades, já não há mais o produto.

“[Os testes] vieram em baixo estoque. Atualmente, não tem muita procura. Mas há uns 15 dias muitas pessoas vieram atrás”, disse uma das atendentes que respondeu à reportagem. O preço, a depender do estabelecimento, varia entre R$ 29 e R$ 49.

Mortes em 2022

A falta de estoque para o teste rápido de dengue vem justamente no momento em que Goiás registrou a primeira morte pela doença em 2022.

Na terça-feira (22), a Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou o falecimento de uma mulher de 54 anos, moradora de Inhumas, cidade na região Metropolitana de Goiânia.

Ainda segundo o Painel da Dengue da pasta, o número de casos do vírus explodiram no início desse ano, com uma variação de 215% relativa a 2021.

Foram 23.709 casos notificados em todo o estado até a sexta semana epidemiológica (SE 6) de 2022, o que torna Goiás o estado com o maior número de casos no Brasil.