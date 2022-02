O que seria do planeta Terra sem as mulheres, não é mesmo? Afinal, são elas que geram a vida, são elas que nos enchem de amor e carinho, são elas que, com toda delicadeza, fazem as coisas fluírem. Onde queremos chegar é que existem superpoderes que toda mulher tem. Conheça agora!

6 superpoderes que toda mulher tem sobre os homens e eles não sabem:

1. Mudar sua vida

Sim, é isso mesmo que você entendeu! Basicamente, a mulher é capaz de melhorar a vida de qualquer pessoa. Claro, para melhor ou pior, depende do que você merece. A verdade é que ter uma mulher ao lado é sinônimo de sempre ter alguém que nos motive e nos levante lá em cima.

2. Se vestir bem

Vamos ser francos, os homens não possuem muito bom gosto na hora de montar os looks, não é mesmo? Mas, com uma mulher dentro do closet, isso muda rapidinho. Isso porque ela possui o superpoder de ensinar o homem a se vestir bem.

3. Conseguem o que querem

Essa não tem como negar, as mulheres conseguem tudo que querem! Logo, não importa o quanto elas precisam dar o sangue para conseguirem. Além disso, o domínio que elas possuem em qualquer situação é indescritível.

4. Eles as levam para sair para onde elas quiserem

Ao lado do super poder de conseguirem tudo que querem, temos o poder de sempre dar o veredito final na hora de escolher o rolê.

5. Seduzir

Em seguida, esse é um dos mais fortes dos poderes: a sedução. Inclusive, parece que as mulheres já nasceram com esse dom, não é mesmo? Assim, com essa arma, elas conseguem encantar qualquer um.

6. Persuasão

Por fim, temos mais esse poder muito eficiente e poderoso. Basicamente, a persuasão consegue levar as mulheres para onde quiserem, convencendo qualquer um, principalmente, os homens.

