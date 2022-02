Condenado o homem que matou com requintes de crueldade mãe e filha em Goiânia

Um crime cruel, com requinte de crueldade, cometido no dia 19 de junho de 2017. Nesse dia, Leonardo Gomes Monteiro matou a esposa, Alessandra Rosa Veiga, e a filha dela de 15 anos de idade, Irene Gabriele Rosa Veiga, com diversas apunhaladas, provavelmente utilizando uma faca. Ele conseguiu fugir, mas por pouco tempo.

Conforme relatos de vizinhos do Setor Vila Nova, em Goiânia, momentos antes foram ouvidos gritos e discussões acaloradas entre o homem e as mulheres.

Depois do crime, Leonardo foi encontrado com as roupas sujas de sangue e com uma faca na mão. Ele chegou a entrar numa casa aleatória da vizinhança, mas policiais o prenderam e realizaram o flagrante.

Por conta desse ocorrido, ele foi condenado a 34 anos de reclusão nessa quarta-feira (23). A sessão do Tribunal de Júri foi presidida pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos contra dos Crimes Dolosos contra a Vida em Goiânia.

Após deliberação pela condenação do conselho de sentença, o juiz Jesseir Coelho de Alcântara avaliou a dosimetria penal e ponderou que a culpabilidade “deve ser considera elevada, em razão do modus operandi empregado pelo réu”, uma vez que ambas as vítimas foram atingidas várias vezes – Alessandra, 11 e Irene Gabriele, 16 vezes, “o que de certa forma caracteriza o meio cruel, posto que possivelmente foi infligido intenso sofrimento.