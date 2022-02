Morre a estudante que lutava contra tumor e mobilizou Anápolis para conseguir cirurgia

Morreu na madrugada desta quinta-feira (24) a jovem Anna Clara Hammes, de 19 anos, que lutava contra um tumor na hipófise e há exatamente dois meses comoveu a cidade de Anápolis.

Pelas redes sociais, a família já havia publicado, na noite de quarta (23), que ela estava internada em estado grave e que equipes médicas estavam tentando estabilizá-la.

Já por volta das 03h, um novo storie foi postado no Instagram para anunciar que ela não havia resistido.

“A jornada foi cumprida. A menina dos nossos olhos hoje se encontra com o Pai. Ela é o anjo que Deus nos permitiu conviver, sorrir e aprender. Vamos levar em nossos corações a alegria que ela irradiava”, dizia a mensagem.

Anna Clara, que foi aluna do Colégio Estadual da Polícia Militar Gabriel Issa e cursava Jornalismo na UFG, sensibilizou Anápolis em dezembro de 2021 com uma vaquinha para alcançar a quantia necessária para arcar com a cirurgia que precisava para o tratamento do tumor.

Ela conseguiu conquistar tantas pessoas que o valor de R$ 60 mil, necessário para o procedimento, foi arrecadado em apenas 48h. A conquista foi compartilhada por ela ao Portal 6 no dia 24 do mesmo mês.

Assim como a garra da jovem em lutar para conseguir a cirurgia, a partida dela também comoveu a cidade. Amigos e familiares estão usando as redes sociais para lamentar a partida tão prematura.

Por meio também do Instagram, parentes informaram que ela esta sendo velada na Sala Tulipa da Funerária Senap, na Avenida Lídia Souza Fernandes, no bairro Paraíso. O sepultado está previsto para ocorrer às 15h, no Cemitério Park.