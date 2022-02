Veja o que abre e o que fecha em Goiânia no Carnaval

Mais um Carnaval está chegando em Goiânia e a população deve ficar atenta quanto aos órgãos municipais e estaduais que vão ficar de portas abertas ou fazer uma pausa durante o período.

A Prefeitura já anunciou que haverá ponto facultativo na capital goiana a partir da segunda-feira (28) até às 14h de quarta-feira (02).

No Atende Fácil, as unidades funcionarão até o meio-dia de sábado (26) antes do breve recesso. Já durante a próxima semana, haverá atendimento na segunda (28), na terça-feira (1º) até meio-dia, e na quarta-feira (02) após às 14 horas.

Como de costume, os serviços essenciais de urgência e emergência na saúde, fiscalização e limpeza das ruas não vão parar.

Durante o período do Carnaval, será disponibilizado o Centro Municipal de Vacinação, no setor Pedro Ludovico, para aplicações dos imunizantes contra a Covid-19 e vacinação de rotina das crianças. O horário de funcionamento é das 8h às 18h.

O Centro de Zoonoses trabalhará em regime de plantão e poderá ser acionado pelos telefones (62) 3524-3131 ou 3524-3130, quando presenciados animais agressivos.

As equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) vão realizar buscas ativas 24 horas por dia e podem ser acionadas pelo telefone (62) 3524-7389. A Central de Óbitos de Goiânia também não vai parar durante o feriado.

A Comurg vai manter o funcionamento das operações essenciais de limpeza por escala. Os atendimentos para casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos também não serão interrompidos.

O órgão pode ser acionado pela Central de Atendimento (62) 35248500/35248555, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou WhatsApp da Comurg (62) 98596-8555.

O transporte coletivo irá operar com as planilhas habituais no final de semana. Na segunda-feira (28), a programação será de dia útil, mas na terça-feira (01º), os ônibus funcionarão com a planilha de domingo.

Os Parques Mutirama e Zoológico vão seguir o cronograma normal de funcionamento. Eles fecham apenas na segunda-feira (28) e terça-feira (01º).

No caso do Zoológico, o funcionamento volta ao normal na quarta-feira (02), a partir das 14h, enquanto o Parque Mutirama retorna na quinta-feira (03), em horário normal.

Ainda conforme a Associação Empresarial da Região da 44, o comércio ficará fechado na região nos dias 28 e 01º, retornando ao normal na quarta-feira (02), funcionando das 8h às 18h.

Órgãos estaduais

As repartições públicas do Estado de Goiás também terão ponto facultativo na segunda-feira (28) e na quarta-feira (02). Nesta última data, as atividades retornam após as 14h.

Unidades de saúde estaduais, policiamento civil e militar, de bombeiro militar, arrecadação e fiscalização funcionarão normalmente.

As instituições de ensino da rede estadual terão recesso nos dias 28 de fevereiro e 2 de março. As aulas voltam normalmente na quinta-feira (03).

No Vapt Vupt, todas as unidades vão fechar na segunda-feira (28) e terça-feira (01º). Os atendimentos voltam em horário normal, na quarta-feira (02).

Já as agências do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran) e da Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor de Goiás (Procon) ficarão fechadas em Goiânia.

Outros serviços

As agências bancárias e os Correios não terá expediente nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. Em ambos os casos o atendimento volta ao normal na Quarta-Feira de Cinzas, a partir do meio-dia.

A Associação de Bancos (Asban) informou também que contas e carnês que vencem nos dias 28 ou 1º de março poderão ser pagas a partir da quarta-feira (02), sem taxas adicionais.