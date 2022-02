Antes e depois da médica goiana que está no BBB 22 é impressionante; confira as imagens

A médica dermatologista Laís Caldas, natural de Crixás, em Goiás, impressionou internautas do Twitter com o antes e depois da harmonização facial para entrar no BBB 22.

Fãs do reality investigaram as fotos mais antigas da participante do reality e perceberam que a sister mudou muito.

Laís não comentou sobre os procedimentos que realizou no rosto durante o programa, mas internautas apontaram pelo menos três.

Gente, o antes e o depois da Laís, é outra pessoa pic.twitter.com/CM9b1vj5Lx — Freguesto 🏳️‍🌈 (@freguesto) February 20, 2022

A médica tinha o maxilar mais fino, um nariz um pouco mais largo e os lábios menos carnudos.

Os fãs opinaram que Laís tenha realizado a harmonização facial, um preenchimento labial e, possivelmente, uma rinomodelação.

Apesar de ser considerada uma das mais bonitas dessa edição, muitos internautas alegaram preferir a médica antes dos procedimentos no rosto.

No Instagram, Laís diz ser uma grande adepta de procedimentos estéticos, mesmo não tendo feito plásticas.

Além das harmonizações, tratamentos com aplicações de toxina botulínica, fio de sustentação e bio estimulador de colágeno foram algumas das técnicas adotadas pela participante do BBB22.