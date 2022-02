Criminoso morre depois de confrontar PM às margens da GO-206

Um homem de 31 anos morreu na madrugada deste sábado (26) depois de se envolver em um confronto com policiais militares, na GO 206, na altura do município de Cachoeira Dourada, localizado a 237 km de Goiânia.

Tudo começou quando os agentes estavam realizando um patrulhamento e perceberam um veículo trafegando em atitude suspeita pela rodovia. Uma tentativa de abordagem foi realizada, mas o motorista acelerou e fugiu para uma estrada vicinal.

Foi depois de se movimentar por mais cerca de 200 metros que o homem teria descido do veículo e efetuado disparos de arma de fogo contra a equipe enquanto tentava se esconder em um matagal.

Os tiros foram revidados e, instantes depois, os militares encontraram o homem caído, com um revólver do lado. Como estavam sem sinal de celular, os policiais o pegaram e levaram até o Hospital Municipal de Cachoeira Dourada.

No local, enquanto o motorista do carro era atendido, ainda conseguiu informar o nome dele. Como o ferimento foi grave, porém, o quadro clínico se complicou e o óbito foi constatado.

Através da identificação, foi possível levantar que o suspeito tinha várias passagens, por crimes como ameaça, receptação, roubo e associação criminosa, que teria dois mandados de prisão em aberto e seria membro de uma facção.