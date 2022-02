Discussão na rua por causa de fofoca termina em briga generalizada em bairro de Anápolis

A Polícia Militar (PM) foi acionada para acabar com uma briga na rua entre um casal e três amigas, no Residencial Copacabana, bairro da região sudoeste de Anápolis.

Após saírem de um bar, as três meninas foram até a casa do casal para tirar satisfações sobre fofocas que estavam sendo espalhadas pela mulher.

Os envolvidos relataram que a discussão gerou uma briga generalizada entre todas as partes, que trocaram xingamentos, murros e chutes. Além disso, uma das meninas jogou uma pedra no homem, que revidou jogando um tijolo.

Quando os policias militares chegaram no local, as agressões já haviam acabado, mas todos estavam com lesões. Por isso, foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para realizarem os exames e perícias.

Na Central de Flagrantes de Anápolis, todos foram indiciados pelo crime de lesão corporal na última sexta-feira (25).