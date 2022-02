Mulher consegue na Justiça o direito de afastar pai de filhinha agredida e ameaçada de morte em Goiânia

Preocupa com a vida da filha, uma moradora de Goiânia recorreu à Justiça e conseguiu fazer com que o pai da menina, que seria comprovadamente violento, não pudesse mais conviver com a criança.

O homem, que já teria agredido a ex esposa e demais filhos, havia obtido o direito de conviver com a filha em datas como finais de semana e dias comemorativos.

Para conseguir essa autorização, ele teria argumentado que pagava pensão corretamente e, desde a separação, os dois genitores não chegaram a nenhum acordo sobre as visitas.

Porém, a defensora pública responsável pelo caso, Izabela Novaes Saraiva, entrou com recurso e destacou que o pai havia omitido algumas informações importantes e, na verdade, oferecia riscos à garotinha.

“O relacionamento entre os genitores sempre foi conturbado, sendo permeado por situações de extrema violência pelo requerente”, afirmou.

A defensora revelou ainda que a própria criança já admitiu ter sido agredida e ter medo do pai, que também não teria aceitado ainda o fim do relacionamento com a mãe dela.

“Ele já chegou a dizer que mataria a filha e, depois, tiraria a própria vida caso a separação acontecesse”, acrescentou.

Para garantir a integridade física da menor, o desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) acatou as provas e acolheu o pedido de suspensão da medida que permitia o pai de conviver com a garotinha.