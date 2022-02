Já sabemos que existe alguns alimentos que prejudicam, e muito, as pessoas que sofrem com a doença silenciosa diabetes, tanto o Tipo 1, quanto o Tipo 2.

Com isso, existem ainda algumas recomendações médicas sobre os alimentos que devem ser evitados no café da manhã.

Isso porque eles podem interferir diretamente nos níveis de açúcares do corpo no primeiro momento do dia, desestabilizando a saúde dos diabéticos.

Vale ressaltar que, uma vez agravada, a diabetes pode causar uma série de problemas, inclusive ocasionar até mesmo a morte.

Portanto, é essencial se atentar às restrições. Confira a lista dos produtos que devem ser evitados a todo custo!

3 alimentos que são péssimos para diabetes e devem ser evitados de manhã:

1- Suco de frutas

Apesar de ser extremamente nutritivo, o suco de frutas não é recomendado para os diabéticos, pela manhã, principalmente os que contém banana e abacaxi.

Mas caso deseje realmente optar por frutas, escolha as vermelhas. O morango, em especial, é uma ótima opção menos calórica e menos açucarada.

Uma outra alerta é as frutas enlatadas, conservadas em caldas. Corra dessas frutas recheadas de glicose.

2- Carnes processadas

Presunto, peito de peru, bacon e similares são exemplos claros de alimentos que devem ser evitados ao máximo por pessoas diabéticas.

Por serem altamente calóricos e recheado de açúcares, eles dificultam ainda mais o controle da doença, aumentando o peso da vítima e ocasionando problemas cardiovasculares.

3- Alimentos ricos em carboidratos

Pães, bolos e carboidratos em geral podem ser grandes ‘venenos’ para quem luta para manter a glicemia equilibrada.

Uma boa alternativa é optar por castanhas, amendoins, pães integrais e gorduras boas, como abacate, por exemplo.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

