Acidente mata quatro de cinco pessoas da mesma família na BR-153

Uma mulher de 28 anos, os dois filhos de 02 anos e 09 anos, mais um primo de 30 anos, morreram neste domingo (27) em um grave acidente na BR-153.

O esposo da vítima, e pai das crianças, de 28 anos, foi o único sobrevivente da tragédia. Segundo o portal Metrópoles, ele foi identificado como Lucas Araújo de Melo.

Ele conduzia o veículo em direção a Florianópolis e, por volta das 10h30, no km 669 da rodovia, próximo à cidade de Goiatuba, perdeu o controle da direção.

O carro acabou saindo da pista e batendo em duas árvores. A Triunfo Concebra esteve no local após o acidente, juntamente com o Instituto Médico Legal (IML), que recolheu os corpos para Itumbiara, no Sul do estado.

Todos as vítimas portavam documentos de identificação. Porém, os nomes não foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Lucas Araújo teve ferimentos leves e já foi liberado do hospital.