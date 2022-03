A grande lição que funcionárias de loja de cosméticos estão dando ao alimentar cães de rua

A primeira impressão dos lojistas do supermercado Bretas, no setor Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia, foi de estranheza ao ver os cãezinhos de rua que ficavam na porta do estabelecimento.

A opinião predominante entre o grupo era de que os animais atrapalhavam o funcionamento do comércio.

Entretanto, o pensamento de todos foi modificado pela ação solidária encabeçada pelos funcionários da loja “Boticário”.

Em entrevista ao Portal 6, a consultora de vendas Andressa Gualberto conta que, inicialmente, os bichos eram hostilizados pelos demais comerciantes, que chegaram até a expulsar um dos animais aos chutes.

“No inicio, eram dois cãezinhos que ficavam por lá. Uma das consultoras de vendas que trabalha comigo, começou a alimentá-los, mas algumas pessoas não gostaram disso e espantaram eles. Um dono de uma farmácia chegou até chutar um dos cães uma vez”, revela.

Mesmo com a hostilidade dos trabalhadores, os funcionários da perfumaria não desistiram e seguiram decididos a prestar ajuda aos pets, oferecendo alimentos e água.

“A partir dai, um dos cães começou a vir frequentemente no local e chegou a ficar deitado na porta durante duas semanas. Ele começou a trazer mais cachorrinhos e começamos a sempre tratar deles na porta da loja, dando água e comida. Deixamos até eles ficarem embaixo do ar condicionado nos dias quentes”, revela.

Com a visita diária dos animais, a ação não passou despercebida e começou a ser agraciada pelos demais empregados e até por clientes do local.

“No começo era difícil, mas agora todos adoram os cachorros. Até os clientes do própria loja alimentam eles. Eles adoram os cachorrinhos”, conta.

A consultora ainda afirma que tem planos de expandir a ação e comprar remédios para ajudar na saúde dos cachorros.

“Os clientes falam muito pra gente comprar remédios contra carrapatos e pulgas para cuidar deles. Eu pretendo futuramente comprá-los para ajudar pelo menos um pouco mais”, diz.

Além de comida e um espaço para descansar, Andressa reforça que os cãezinhos também precisam de carinho e que isso faz total diferença.

“É uma coisa simples que dá resultado. O bichinho precisam de amor e carinho também’, revela.