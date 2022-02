Um homicídio recheado de mistério foi registrado na madrugada desta segunda-feira (28), em um bar na zona rural de Niquelândia, na região Norte do estado.

O Portal 6 apurou que a vítima é um adolescente de 16 anos, que foi encontrado nos fundos do estabelecimento, após um cliente avisar o dono.

O corpo apresentava marcas de sangramento e de imediato foram acionados o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar (PM).

O óbito foi atestado pela equipe médica de socorro e o corpo foi recolhido posteriormente pelo Instituto Médico Legal (IML).

O dono do bar informou a PM que não sabe o que havia ocorrido no fundo do bar. Ao ser ouvida, a mãe da vítima afirmou que o filho estava namorando uma moça que fazia uso de entorpecentes.

O caso será investigado pela Polícia Civil.