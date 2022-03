Um corpo humano em estado de decomposição foi encontrado na noite da última segunda-feira (28), em Abadiânia, município da região Central do estado.

O Portal 6 apurou que o cadáver estava boiando no Ribeirão Piancó, entre galhos de árvores, e foi notado pelo funcionário de uma fazenda enquanto pescava.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no local, juntamente com a Polícia Militar (PM) e o Instituto Médico Legal (IML), para realizar a retirada do corpo da água.

A perícia também deslocou-se até o lugar da ocorrência para colher informações que podem ajudar a elucidar o crime.

Até o momento dessa publicação, o corpo ainda não havia sido identificado.