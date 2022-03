Em Anápolis, homem foge após ferir esposa com estaca na cabeça e deixar armadilha para policiais

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite desta segunda-feira (28) para atender uma ocorrência de agressão contra mulher, no bairro Gran Ville, na região Leste da cidade.

O Portal 6 apurou que o suposto autor, um homem de 48 anos, agrediu a esposa com uma estaca enquanto o filho do casal, de quase um ano de idade, estava no colo dela.

Caída no chão, a mulher ainda foi ameaçada de morte pelo marido. Ele disse que passaria com a caminhonete por cima dela e da criança.

Enquanto os vizinhos se juntavam para prestar socorro, o homem fugiu do local e ainda não foi localizado pela Polícia Militar (PM).

No portão da residência havia um fio de alta tensão, mas que por sorte, no momento, estava com a eletricidade desligada.

Ao realizarem buscas no interior da casa, os militares encontraram um revólver calibre 22 juntamente com uma caixa de munições.