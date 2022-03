Progressistas, de Roberto Naves e Alexandre Baldy, é o sonho de Gustavo Mendanha

Sim. É dessa forma que o prefeito de Aparecida de Goiânia, e pré-candidato ao Governo de Goiás, Gustavo Mendanha, teria se referido recentemente a aliados sobre o Progressistas.

Comandado pelo ex-ministro Alexandre Baldy no estado, e tendo o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, como maior mandatário em âmbito local, o partido é visto como o blaser perfeito para o ex-emedebista.

A lógica, conforme a Rápidas do Portal 6 apurou, é a seguinte: no Progressistas, Gustavo Mendanha não precisaria colocar Bolsonaro nem Lula no palanque e se indisporia muito pouco ou nada com os apoiadores de ambos candidatos no estado.

Conseguir o partido, no entanto, não está sendo tarefa fácil, mas o prefeito tem pressa e sabe que convencer o Diretório Nacional é a única chance. O deputado federal Professor Alcides, que é da legenda, tem sido a ponte para isso.

Vale lembrar que o Progressistas é base do governador Ronaldo Caiado e ocupa a Secretaria de Indústria e Comércio, uma das principais do Governo do Estado.

Bem recebido

A exemplo de Caiado, Gustavo Mendanha também visitou os congressos de jovens de três igrejas evangélicas de Anápolis.

Chamou a atenção o entusiasmo com que os pastores Bertiê Magalhães, da Assembleia de Madureira, e Victor Hugo, da Vida Nova, o receberam.

Marconista, José Clarimundo, do Ministério de Anápolis, também elogiou bastante o prefeito.

Já está menor

Ainda presidente da Câmara de Anápolis, Leandro Ribeiro já é visto como menor por alguns colegas que agora preferem negociar com Domingos Paula, que assumirá a cadeira em 2023. Um dos sintomas é que o atual vice costuma cumprir acordos. Leandro nem tanto.

Liderando as apostas

Entre deputados estaduais e federais goianos crescem as apostas sobre quais auxiliares diretos do governador Ronaldo Caiado podem surpreender nas urnas. Presidente da Goinfra e da Agehab, Pedro Salles sempre é o mais citado.

Retornando para casa

Os quatro bombeiros militares de Goiás, que foram deslocados ao Rio de Janeiro para ajudar na tragédia de Petrópolis, terminaram a missão e já pegaram a estrada. A equipe deve chegar em casa na quarta-feira (02).

Nota 10

Para a Nobel Eventos, que conseguiu ressuscitar o Carnaval em Anápolis. As fotos dos dias de festa é prova inconteste do sucesso.

Nota Zero

Para o cerimonialista Valeriano Filho. Novos áudios dele humilhando gente que já trabalhou com ele ganharam a internet e a imprensa nas últimas horas. O repertório continua assustando pelo preconceito de classe. Sinal de que ainda não foi, devidamente, cancelado.