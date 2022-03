Carnaval em Goiânia faz bares e restaurantes aumentarem faturamento mesmo com restrições

Apesar das restrições para o Carnaval em 2022, os bares e restaurantes de Goiânia podem celebrar um aumento nas vendas durante o período.

Em conversa com o Portal 6, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Goiás (Abrasel-GO), Danillo Ramos, afirmou que a análise feita neste ano foi positiva, cumprindo as expectativas do setor.

“Tivemos um aumento de 10% em relação ao ano passado, puxado especialmente pelos bares. Os lugares que apostaram em apresentações musicais ou tiveram programações com eventos menores, se deram bem”, explicou.

Dentre os fatores apontados para a superação do setor, Danillo destacou a maior flexibilização das medidas de restrição e a vacinação contra a Covid-19. “O cliente está mais confiante para circular nessas casas”, afirmou.

Mesmo que a população da capital historicamente tenha o costume de viajar durante o feriado carnavalesco, a percepção do setor foi de que houve um aumento na procura pelos bares locais.

“Eles foram a alternativa para quem quis curtir um pouco esse momento mesmo sem viajar”, destacou o presidente da Abrasel-GO.

Por outro lado, as redes de fast food ou que estão focadas em delivery, apresentaram uma queda de faturamento.

“Como de modo geral as pessoas não ficaram em casa, por consequência, a demanda diminuiu”, comentou Danillo.