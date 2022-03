Gavião resgatado após caça ilegal em Anápolis supera ferimentos e é devolvido para natureza

A manhã desta quarta-feira (02) foi de liberdade para um Gavião Carijó que logo no início do ano havia sido cruelmente ferido durante uma caça ilegal, em Anápolis.

A ave, atingida por uma arma de chumbinho em uma das asas, precisou passar dois meses em reabilitação após ser resgatada com dois ossos fraturados, ficando impossibilitada de alçar voo.

Com o animalzinho silvestre já recuperado, a Comissão de Animais Selvagens e Meio Ambiente do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV/GO), juntamente com os discentes de Medicina veterinária e a Secretaria municipal de Meio Ambiente de Anápolis, realizaram a soltura do gavião.

A solenidade montada para o momento, e para comemorar ainda o Dia Internacional da Vida Selvagem, aconteceu na Futura Fazenda Escola, no bairro Jaiara.

Ao Portal 6, a veterinária e presidente da Comissão de Animais Selvagens e Meio Ambiente do CRMV, Elisângela Albuquerque, responsável pela soltura, explicou que animais da espécie são uma peça chave “para a restauração dos ecossistemas, já que se trata de um controlador biológico de animais como roedores e pombos.”