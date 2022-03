6 coisas que todo mundo faz e podem dar pena de morte na Coreia do Norte

Talvez você não saiba, mas a Coreia do Norte é hoje um dos países (se não o maior) mais controladores do mundo todo. Basicamente, a população vive sob um rigoroso regime militar, que controla desde a comida até o acesso à internet. Veja agora algumas coisas que todo mundo faz e podem dar até pena de morte na Coreia do Norte.

Antes de tudo, entenda que a Coreia do Norte fica localizada na parte Leste na Ásia, na península coreana. Além disso, ela faz fronteira com a Rússia, China e com a Coreia do Sul.

6 coisas que todo mundo faz e podem dar pena morte na Coreia do Norte:

1. Escolher a própria profissão

Primeiramente, vamos começar por essa regra, que poderia até ser um alívio para os adolescentes que ficam com dúvidas na hora do vestibular. Bom, no país norte-coreano, quem escolhe isso é o governo. Assim, aos 18 anos, os jovens concluem o serviço militar e são encaminhados para profissões de acordo com as necessidades do país. E sim, não cumprir isso ou é pena de morte ou algum trabalho no campo forçado.

2. Escolher a própria religião

Se você pensa em ir para a Coreia do Norte e levar sua crença, pode ir tirando o seu cavalinho da chuva. Resumidamente, no país existe apenas uma igreja, controlada pelo governo e com doutrinas dentro da cultura nacional do país.

3. Cochilar no trabalho

Se você é daqueles que ama tirar um cochilo escondido do patrão, saiba que na Coreia do Norte isso pode te custar uma vida. Isso porque a cultura desse país valoriza muito o trabalho, acreditando ser uma forma da pessoa modificar o seu espírito.

4. Ter o mesmo nome que o líder do país

Isso é o que chamamos de egoísmo, hein?! Todavia, para Kim Jong-Un, sua soberania deve ser preservada. Por isso, assim que tomou o poder, ordenou que toda a população que tivesse “Kim” no nome modificasse urgentemente.

5. Assistir pornografia

Vamos confessar, esse tipo de conteúdo adulto já deveria ser proibido no mundo todo, não é mesmo? Porém, no país norte-coreano, eles são um pouco mais rigorosos — chegando até executar em praça pública quem acesse pornografia ou cometa prostituição.

6. Mostrar o umbigo

Por fim, se você quer ir para a Coreia do Norte, melhor deixar seus croppeds fora das malas. Basicamente, o exagerado conservadorismo no país proíbe que mulheres deixem seu umbigo exposto.

