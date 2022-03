Após ser flagrado pela namorada realizando ato obsceno, homem agride a parceira e é capturado pela PM

Um homem de 46 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (03), no bairro Jardim Paraíso, em Catalão, município da região Sudeste de Goiás.

Ele foi pego em flagrante pela namorada se masturbando enquanto assistia a uma das filhas da parceira tomar banho. Após o flagra, ela ameaçou denunciá-lo à polícia pelo crime de importunação sexual.

Diante da ameaça, os dois começaram a discutir e em dado momento o homem tentou fugir, mas a mulher foi atrás e o bate boca continuou no meio da rua.

Enquanto a briga ocorria, ele apoderou-se de uma faca e desferiu golpes no rosto e no queixo da namorada e logo depois fugiu do local.

Os vizinhos chamaram o Corpo de Bombeiros para atender a vítima, enquanto a Polícia Militar (PM) foi acionada para encontrar o suposto autor.

Ele foi achado em um bairro vizinho a onde ocorreu o delito e foi levado para a Central de Flagrantes de Catalão. Caso seja indiciado, o homem poderá responder pelos crimes de importunação sexual e lesão corporal dolosa.