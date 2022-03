Comoção marca morte do policial Lucas Valença, o “Hipster da Federal”

A morte do policial federal Lucas Valença, o “Hipster da Federal”, de 36 anos, na madrugada desta quinta-feira (03), gerou comoção nas redes sociais.

Lucas faleceu após invadir uma propriedade em Buritinópolis, na região Leste de Goiás, e ser alvejado com um tiro de escopeta.

Natural de Posse, município goiano que faz divisa com a Bahia, ele ganhou notoriedade após participar da prisão de Eduardo Cunha, em 2016.

Pelo Instagram, milhares de pessoas lamentaram a morte do policial federal. Com mais de 110 mil seguidores, diversos foram os comentários de pesar.

O Portal 6 apurou que Lucas Valença estaria em um surto psicótico desde quarta-feira (02). Ele invadiu a propriedade proferindo diversos xingamentos e afirmando haver demônios no local.

Ao entrar no imóvel, foi recebido com um tiro de escopeta pelo dono do local, que estava com a esposa e uma filha pequena e se assustou ao perceber a invasão.

A Polícia Militar (PM) foi acionada de imediato para acompanhar a situação e a ambulância de Buritinópolis também foi chamada para prestar socorro, mas os socorristas apenas confirmaram o óbito.

Confira a reação dos seguidores no Instagram: