Desobrigação do uso de máscaras nas escolas é uma questão de tempo, afirma Marcelo Daher

Com os órgãos públicos flexibilizando cada vez mais as medidas de prevenção contra a Covid-19, a desobrigação do uso de máscaras nas instituições de ensino em Goiás deve se tornar uma questão de tempo.

Esta é a opinião do médico infectologista Marcelo Daher. Ao Portal 6, ele explicou que a adoção dessa medida, que já é realidade em estados como Santa Catarina, deve ser feita com cuidado, avaliando a resposta entre as crianças pequenas.

“Sabemos que o uso de máscara nesse grupo é muito baixo ou irregular. Ao meu ver, essa opção poderia ser feita de maneira gradual e crescente”.

“O cenário que se desenha para o futuro, com um momento de risco menor, é que cada um vai pesar o seu risco e o uso da máscara vai ser também individualizado. A ideia é que caminhe para esse cenário a partir de agora”, complementou.

Contudo, o médico destacou que cada município e instituição de ensino tem a liberdade para determinar as regras de controle sobre o uso da máscara.

Daher também apontou que, mesmo com a utilização do equipamento de proteção se tornando voluntário, deve-se ter bom-senso para determinar a necessidade da aplicação do mesmo.

“Se a pessoa apresenta um risco maior com a contaminação, ela precisa manter o uso da máscara, é algo que passa a ser contínuo”.