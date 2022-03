(UOL/FOLHAPRESS) – Cícero Sousa, pai de Vinicius, do “BBB 22” (TV Globo), já vem colhendo os frutos da participação do filho no reality show. Segundo o patriarca, o restaurante da família dobrou o faturamento desde a estreia do cearense no programa.

Em entrevista ao Extra, ele contou que o estabelecimento vem alcançando sucesso. “Olha, eu nem acreditei. Vem gente até de outros estados, como Paraná e São Paulo, para conhecer o restaurante e pede até para tirar foto do quarto do Vinicius, onde ele grava os vídeos dele”.

Cicinho, como é conhecido, ainda contou que precisou contratar uma ajudante para atender à alta demanda de pedidos, em especial pelo especial da casa, o pirão, que custa R$ 30 e o patriarca garante que serve duas pessoas.

Quanto à participação do filho no reality show, Cicinho se diz orgulhoso. “Ele está sendo quem ele é mesmo. Um garoto inteligente, muito do bem e está mostrando isso na casa”.