Se você está pensando em fazer uma tatuagem, você precisa ver isso antes. Isso porque existem tatuagens com significados perigosos e que muita gente não sabe. Então, por isso, selecionamos algumas delas para te fazer uma alerta. Confira!

6 tatuagens com significados perigosos que todo mundo deveria evitar:

1. Lágrima

Em primeiro lugar, vamos começar por essa que, aparentemente, é inofensiva. Mas, a verdade é que quem tatua uma lágrima sob o olho significa que essa pessoa tentou ou cometeu um assassinato. Sabia dessa?

2. Yakuza

Em seguida, se você não sabe bem do que se trata um Yakuza, saiba que são os membros de uma organização criminosa japonesa. Assim, quem tatua imagens no estilo Yakuza não estará sendo associado a uma coisa boa.

3. Trevo de três folhas

Enquanto o trevo de quatro folhas significa sorte, o de três folhas quer dizer que você pertence a uma gangue criminosa irlandesa. Logo, os grupos inimigos podem voltar os olhos para você – caso decida viajar até o país.

4. Arame farpado

Talvez você fique chocado com isso, mas no mundo dos bandidos, tatuagens de arame farpado significam que a pessoa já foi presa. Por isso, se você se tatuar desse jeito, pode chamar a atenção de criminosos!

5. Predador mostrando seus dentes

Se você está pensando em tatuar um tigre ou um leão, por exemplo, mostrando os dentes, fique atento! Isso porque, essas imagens, no mundo do crime, significam que a pessoa cometeu ou pode cometer crimes cruéis.

6. Cruz no peito

Por fim, saiba que na Rússia, pessoas com uma grande cruz no peito são pertencentes a grupos de bandidos no país. Melhor estar de olho!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!