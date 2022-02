Na década de 90 e nos anos 2000 ter uma tatuagem era algo descolado e todo mundo queria, quem é da época vai se intensificar. Aliás, até os dias de hoje tem muita gente que quer desenhar em seu copo. Bom, mas se você é desse tempo, vai saber que as tattoos de hoje em dia são bem diferentes das de antigamente, não é mesmo? Por isso, veja agora as tatuagens que sumiram do corpo dos brasileiros!

6 tatuagens que sumiram do corpo dos brasileiros, mas que já foram muito populares:

1. Letras Japonesas

Vamos começar por esse clássico, não é mesmo? Inclusive, existem até memes de gente que tatua frases em japonês sem nem saber o significado. Mas vamos confessar que até hoje esse tipo de tatuagem ainda faz sucesso entre a galera.

2. Pergaminho

Em seguida, temos as tatuagens de pergaminho. Sim, elas eram um sucesso! Basicamente, como se não bastasse uma frase, ela precisava de uma moldura — como um pergaminho para enfeitar a mensagem. Era cada uma!

3. Estrelas

Essa aqui se você não conhece alguém que tenha, é porque você é que tem! No geral, eram as mulheres que curtiam mais essas tatuagens — sendo uma marca registrada. Inclusive, tinha até grupos de amigas que combinam as mesmas estrelas, até mesmo no ombro.

4. Dragão

Aqui vai mais um clássico, que ainda não saiu de moda. Mas que nos anos 90 era um estouro, principalmente, entre os homens. Basicamente, tatuagens de dragões significam força e coragem.

5. Fadas

E aqui vai mais uma que sumiu dos corpos dos brasileiros: as fadas! No geral, anos atrás, elas representavam muita delicadeza e beleza. Todo mundo queria ter uma tatuada.

6. Tribais

Por fim, temos as famosas tribais. Resumidamente, quem tinha uma dessa tatuada queria uma bem grande e que chamasse atenção, predominantemente, nos braços ou pernas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!