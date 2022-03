IFG abre especialização gratuita para quem sonha em aprender a trabalhar com inteligência artificial

O Instituto Federal de Goiás (IFG) está com 30 vagas abertas para quem busca a oportunidade de aprender e se profissionalizar em tecnologia com a pós-graduação totalmente gratuita em Inteligência Artificial Aplicada.

Com duração de quatro semestres, as aulas ocorrerão de maneira presencial no campus de Anápolis e possui como público-alvo preferencialmente pessoas já com conhecimento na área. Caso seja necessário, em decorrência da pandemia, as aulas podem ocorrer de maneira remota.

O foco seria os graduados em cursos superiores como Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação, além de tecnólogos da área de Tecnologia da Informação ou áreas afins, com currículo acadêmico, científico ou profissional que seja reconhecido, atestando capacidade para a realização dos estudos.

A inscrição será realizada exclusivamente pelo site do IFG até o dia 11 de abril.

No momento da incrição, o candidato deve preencher todos os campos do formulário eletrônico e submeter eletronicamente uma série de documentos em formato PDF.

São eles: diploma de ensino superior com reconhecimento feito pelo MEC (frente e verso); histórico escolar da graduação; carteira de identidade (ou outro documento de identificação oficial com foto); CPF; currículo apresentado no modelo da Plataforma Lattes.

O processo seletivo ocorrerá em três etapas, que obrigatoriamente devem ser seguidas: exame da documentação e homologação da inscrição; avaliação de conhecimento; e análise curricular.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 20 de junho. Para os selecionados, a matrícula poderá ser feita dos dias 24 de junho ao 11 de julho. O início das aulas está previsto para o dia 12 de agosto.