Obra da Saneago interdita trecho entre duas grandes avenidas de Anápolis

Através de comunicado divulgado nas redes sociais, a Saneago informou que está realizando, ao longo de toda esta sexta-feira (04), serviços de extensão e interligação de redes de esgoto.

O trabalho, iniciado pela manhã, ocorre entre o cruzamento da Avenida Professora Zenaide Roriz e a Avenida São Francisco, que precisou ser interditado.

A previsão é que a conclusão da obra e asfaltamento aconteça apenas no final do dia, por isso, de acordo com a companhia, o transito poderá ficar intenso nas imediações do Parque Ipiranga e Colégio São Francisco de Assis.

A recomendação é que os motoristas que precisam passar pela região busquem rotas alternativas para que possam pegar um fluxo mais leve de veículos.

Veja a íntegra do comunicado

Devido à execução dos serviços de extensão e interligação de redes de esgoto, na Avenida Pinheiro Chagas, no bairro Jundiaí, em Anápolis, o trecho entre o cruzamento com a Avenida Prof. Zenaide Roriz e Avenida São Francisco estará interditado ao longo do dia de hoje (04). Por isso, o trânsito poderá estar intenso nas imediações do Parque Ipiranga e Colégio São Francisco de Assis. Após a conclusão dos serviços e asfaltamento o trânsito será liberado ao final do dia. Sugerimos que a população evite passar pela região, optando por rotas alternativas.