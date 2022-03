“Todo ser humano erra”, desabafa influencer de Anápolis flagrado furtando iPhone

O influencer Paulo Henrique Cardoso, que havia furtado um aparelho telefônico de quase R$ 5 mil, decidiu gravar um vídeo e desabafando sobre o caso e se redimindo.

O homem, de 36 anos, disse que o furto do iPhone 12 foi uma ação impensada e pediu perdão aos envolvidos publicamente, tanto aos amigos, quanto ‘a Deus’.

“Todo ser humano erra […] o importante é que eu me redimi”, ponderou Paulo Henrique nesta quinta-feira (03).

Uma das motivações do crime apontadas pelo influencer é que ele teria parado com a medicação controlada. No entanto, após a situação, já retomou o tratamento.

A intenção do homem é continuar o caminho ‘ainda mais forte’. “A partir de agora será um novo recomeço, os erros são para gente vir mais forte ainda, sei que muitos já erraram nessa vida”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Relembre o caso

Na manhã do último dia 10 de fevereiro, as imagens de câmeras de segurança de uma loja de eletrônicos, do Bairro Jundiaí, flagraram Paulo Henrique furtando o celular e o colocando na cueca.

À tarde, por volta das 14h, ele publicou uma foto nos status de WhatsApp ostentando o aparelho e agradecendo a Deus. “Aprendi que na vida é tudo devagar e aí conseguimos levantar o próprio império”, escreveu.

Depois disso, os proprietários da loja procuraram o 3º Distrito Policial e registraram o caso, bastante incrédulos, pois Paulo Henrique era um velho cliente do estabelecimento.

Com a repercussão, a mãe dele tomou o iPhone 12 e levou para delegacia. Segundo ela, o filho sofre de transtornos mentais.