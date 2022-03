Existem pequenos e grandes sinais e provas que concluem que seu relacionamento atual tem tudo para durar para sempre.

É claro que durante toda a vida muitas pessoas passam por nossas vidas e nos fazem apaixonar, mas existe um amor específico que vem para fazer a diferença e se eternizar.

São gestos e demonstrações que o qualificam como diferente de todos os outros.

Conheça essas provas e saiba se o seu romance do momento se enquadra neste perfil!

6 provas de que o seu relacionamento atual tem tudo para durar para sempre:

1. Te ama como você é

Quando a sua pessoa te aceita exatamente como você é e não te cobra mudanças radicais, com certeza é ele.

Evidentemente, todas as pessoas possuem defeitos e devem estar em constante evolução.

Mas ter alguém do lado que te entende e se encanta com suas características é a melhor escolha.

2. Compartilham medos e desejos

A base de um relacionamento tem de ser a confiança. Poder compartilhar seus medos, sonhos, fraquezas e desejos, sem medo, com parceiro pode ser um excelente sinal.

E melhor ainda é quando ele reage com reciprocidade e te confia todos os segredos e inseguranças.

Isso faz de vocês melhores amigos, além de um casal e, muito provavelmente, terão um relacionamento eterno.

3. Conversam depois sobre as brigas

Vocês não perdem a cabeça durante a briga e, após a discussão, conversam sobre as questões, pontuam as perspectivas e chegam em uma conclusão juntos?

Se caso a resposta seja afirmativa, vocês têm grandes chances de durar para sempre.

Isso porque são duas pessoas diferentes, criações e pensamentos distintos. Inevitavelmente haverá divergências.

O essencial é resolver os atritos e prosseguir juntos.

4. Têm liberdade para ser o que é

Os casais que provavelmente durarão para sempre possuem liberdade para ser quem realmente são. Não há medos e receios dos próprios defeitos.

Se o seu parceiro se encanta com suas características particulares, ele te ama muito e não deseja te perder por nada.

Ser quem você realmente é acaba se tornando algo natural. Confie nesta pessoa.

5. Valorizam o que é realmente importante

Se vocês valorizam as datas, os pequenos gestos e o romantismo em essência, as chances do amor esfriar são mínimas.

E quando estamos decididos a ter um relacionamento por longas datas, é fundamental cativar todos os dias a pessoa amada e evitar a temida rotina, que acaba desgastando as relações.

Cuide do que você mais ama e lembra-se: para ter um romance duradouro é preciso se apaixonar todos os dias!

6. Apoia seus objetivos

Se o seu parceiro te apoia nos seus sonhos individuais – é válido lembrar que apesar de serem um casal, ainda sim são duas pessoas inteiras que carregam objetivos pessoais – acredite em vocês.

É fundamental que sonhem juntos, mas não é justo abandonar os sonhos antigos e particulares.

Se a sua pessoa te apoia, certamente vocês irão durar por toda a vida.

