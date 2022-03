Vídeo mostra cobra gigante sendo capturada com mais de 60 kg após tocar o terror na vizinhança

Uma força-tarefa envolvendo funcionários da Prefeitura de Tambaú (SP), Defesa Civil, médicos veterinários e voluntários precisou ser elaborada para capturar uma cobra gigante.

A sucuri, que media 5,10 m e pesava mais de 60 kg, foi capturada às margens de uma represa que pertencia a um pesque pague do município.

Apesar de inativo, havia ainda alguns cachorros no local, que acabaram se tornando jantar do réptil.

Após dois ataques, os moradores da região perceberam o fato e foram averiguar a situação, descobrindo a presença do animal enorme.

As autoridades foram acionadas e puderam resgatar a cobra sem ferimentos e bastante cheia com as últimas refeições.

Ela foi encaminhada para as margens do Rio Pardo, tendo em vista que as sucuris são nativas de áreas pantanosas.

“Agradeço todos os voluntários que se propuseram nessa mega operação de captura da sucuri. (…) Aos nossos heróis, que se prontificaram na captura e na condução da sucuri em um ambiente seguro a nossa gratidão”, disse o prefeito Leonardo Spiga Real.

É válido lembrar que as sucuris, apesar de serem uma das maiores cobras do planeta, não são peçonhetas. Portanto, a orientação dos biólogos e autoridades é que, ao se deparar com este animal, acione o serviço de resgate.