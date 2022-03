Ter o quadril largo para muitas pode ser um defeito ou uma baita de qualidade. Bom, sendo defeito ou qualidade, muitas mulheres possuem e elas passam por perrengues que muita gente não entenderia. Por isso, veja agora alguns sentimentos que só as mulheres com o quadril largo vão entender, acompanhe!

Antes de tudo, saiba que hoje as mulheres lutam para acabar com os padrões de beleza, que, muitas vezes, destroem a autoestima. Todavia, por muitos anos, principalmente na década de 60, ter o quadril largo era um prestígio para as mulheres, um grande padrão, que todas queriam ter/seguir.

6 sentimentos que apenas as mulheres com o quadril largo vão entender:

1. Evitar saias rodadas

Se você tem a silhueta bem magra, nunca vai entender o drama de quem possui muito quadril ao usar uma saia rodada. Isso porque essa peça consegue chamar mais a atenção para aquela região.

2. Dificuldade em escolher um short

Em seguida, encontrar uma modelagem de short que favoreça essa mulher é uma missão difícil. Logo, elas acabam ignorando o tecido, cor e rasgadinho, para encontrar aquele que melhor se encaixe no corpo.

3. Todo mundo repara o quadril

Você vai se identificar! Basicamente, seja qual for a roupa que você estiver usando, seja qual for o lugar, o seu quadril chama a atenção das pessoas.

4. Você pode perder peso, mas nunca o tamanho do quadril

Esse é um drama muito real. Isso porque, quem nasceu para ter quadril largo, vai ter para o resto da vida. Logo, não importa quantas dietas você fizer, quantas massagens modeladoras e exercícios, ele sempre vai estar lá.

5. É difícil passar na catraca do ônibus

Se você possui o quadril largo, com certeza, já pensou duas vezes antes de passar por uma catraca. Ademais, esse problema também mora nos assentos de ônibus, metrô e avião.

6. Você evita roupas mais justas

Por fim, quem possui o quadril mais avantajado sempre tenta evitar vestido curtinho, roupas muito justas, saias mais rentes ao corpo. Basicamente, por saber que usar essas peças, vão só chamar a atenção e talvez não valorizar muito.

