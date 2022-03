Maquiadora é encontrada morta em condomínio na região Sudoeste de Anápolis

A maquiadora Tayná Pinheiro, de 26 anos, foi a pessoa encontrada morta em um apartamento no Bloco do Residencial Porto Rico, na região Sudoeste de Anápolis, no final da tarde deste domingo (06).

O Portal 6 apurou que foi o porteiro do condomínio que notou a situação e acionou diretamente a Companhia de Policiamento Especializado (CPE).

O corpo da jovem está com duas perfurações nas costas e havia muito pouco sangue no cômodo, o que leva a crer que ela talvez não tenha sido assassinada no local.

A reportagem também soube com fontes policiais que o namorado da vítima já é considerado o principal suspeito pelo crime.

Ele esteve no apartamento horas antes e teria saído do condomínio após acionar uma corrida por aplicativo.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) esteve no local, assim como a Policia Tecnico-Científica para a realização da perícia.

O Instituto Médico Legal (IML) já foi acionado para a remoção do corpo.