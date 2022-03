Sindicato de professores está prestes a começar greve na educação em Goiânia

O Sindicato Municipal dos Servidores da Educação de Goiânia (Simsed) pode anunciar uma possível greve já nesta terça-feira (08), dia em que os vereadores vão apreciar a proposta de reajuste feita pelo Executivo Municipal.

É possível adiantar que os profissionais rejeitam a proposta do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) de 7,5% aos professores e de 9,3% para os funcionários administrativos.

O sindicato reivindica 33,24%, referente aos anos de 2020 e 2021, conforme aprovado pelo Governo Federal ao Piso Nacional do Magistério.

Também cobram o plano de carreira dos administrativos, auxílio transporte, quinquênio, gratificação dos diretores, modulações e um concurso público.

A categoria fará uma assembleia em frente à Câmara Municipal durante a manhã e o coordenador geral do Simsed, Antônio Gonçalves, informa que servidores de 63 escolas participarão do movimento.

Se o Paço Municipal e o Simsed não chegarem a um acordo, a expectativa do movimento é iniciar a greve de imediato.

Confira a nota na íntegra:

O prefeito, depois de mais de um ano, finalmente se compromete a enviar na segunda-feira o projeto da data base de 2020 e 2021, porém sem o retroativo e o reajuste de 2022. Além de autorizar o pagamento das progressões horizontais dos trabalhadores administrativos. Isso vem depois da grande assembleia do Simsed no Paço municipal, com mais de mil pessoas.

Temos condições de conquistar muito mais. Queremos um reajuste para o administrativo que realmente represente um ganho real no salário, que seja o mesmo que o piso de 33% que continuamos a cobrar para os professores.

Nesse sentido, realizamos uma reunião online com ampla participação da categoria que se colocou firme em se manter mobilizada. Reafirmamos a importância da assembleia com indicativo de greve no dia 8, terça-feira, para que se mantenha a construção de uma luta que traga mais vitórias.