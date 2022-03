Estima-se que existem 53 mil casas de carne no Brasil, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Carne do Estado de São Paulo. Tal número tão alto, nos faz chegar a seguinte pergunta: você sabe como os açougues funcionam? Bom, foi pensando nisso que hoje selecionamos alguns segredos que os açougues guardam. Você vai se surpreender!

6 segredos que os açougues guardam a 7 chaves para você não saber

1. Oferta de produtos

Primeiramente, saiba que essas lojas de carne possuem uma estratégia de ofertas. Assim, elas se adaptam aos costumes da região onde moram seus clientes. Por exemplo, onde consomem mais peixe, eles optam por vender mais esse tipo de carne.

2. Temperatura para manter as carnes

Sabia que existe uma temperatura para conservar as carnes? Em suma, as peças precisam de uma temperatura específica para a desossa, embalagem, estocagem e vitrines, tudo isso para garantir sua qualidade.

3. Higienização dos utensílios

Fato é que, esse tipo de comércio merece uma atenção especial para a limpeza. Por isso, os açougues costumam lavar todos os utensílios com água bem quente, mais ou menos a 85 °C. Isso, resumidamente, garante a morte de qualquer germes que possa nos infectar.

4. A cor da carne de porco

Já parou para pensar o porquê da carne de porco ser mais rosada? Inclusive, quanto mais rosada, melhor é sua qualidade. Bom, pois bem, para os açougueiros manter essa tonalidade, eles guardam as peças em lugares bem frescos, cerca de 16 °C.

5. Atendimento

Sim, todo açougue possui bons funcionários, com um bom atendimento, diálogo informal e bom conhecimento. Isso é uma estratégia! Por se tratar de um produto não muito barato, o bom atendimento induz o cliente a levar mais peças para a casa, influenciando positivamente em sua compra.

6. Não guarde a carne no congelador em embalagens

Por fim, basta ir em qualquer açougue para notar que nunca guardam as carnes nas embalagens, isso é indicado para ser feito em casa também. Cientificamente, as embalagens podem deixar sua carne ruim. Assim, coloque-as em uma bandeja e cubra com plástico filme.

