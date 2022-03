O que era para ser uma noite de diversão quase terminou em tragédia na madrugada desta terça-feira (04), em Padre Bernardo, município na região do Entorno do Distrito Federal.

O Portal 6 apurou que a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma briga entre dois irmãos. Eles estavam bebendo e jogando videogame, mas passaram a discutir em determinado momento.

Após o desentendimento, o suposto autor, que não teve a idade revelada, saiu do local e voltou com uma faca. Com a arma em mãos, o homem desferiu diversos golpes no parente, sendo que a maioria das facadas foram no rosto.

Os ataques só pararam quando o objeto quebrou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado no local e levou a vítima, de 39 anos, para o hospital.

Após o crime, o suposto autor fugiu do local. Apesar de terem realizado buscas em diversos locais, ele não foi localizado pela PM.