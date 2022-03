Garota é expulsa de casa após irmã chegar e ficar indignada com o que ela fez

Brigas entre irmãos são bastante comuns, mas a discussão de uma dupla de mulheres acabou passando dos limites após uma medida drástica e egoísta ser tomada por uma delas.

A irmã precisou passar uns dias na casa da outra pois teria uma grande entrevista de emprego na cidade e a familiar consentiu, visando uma reaproximação da parente.

Tudo estava indo bem nos primeiros dois dias até que, na terceira noite, voltando de um evento, a dona da residência decidiu fazer um lanche por volta de 22h e descobriu o grande desastre.

Ela contou na plataforma Reddit que 90% da comida estocada havia desaparecido da geladeira e dos armários, totalizando um prejuízo de aproximadamente £ 700 (cerca de R$ 5 mil).

Ao indagar a irmã, a moça alegou que ficou indignada com o tanto de comida ‘insalubre’ que a familiar ingeria e preferiu jogar tudo fora para poupar a saúde da mulher.

“Perguntei à minha irmã e ela me disse que ficou chocada por eu ter comido qualquer coisa com conservantes e não naturais e que eu estava ‘envenenando meu corpo’. Então ela decidiu jogar fora tudo o que ela considerava insalubre”, contou.

Massa seca, carne moída, legumes pré-cortados em um recipiente, suco, sopas enlatadas, arroz, caldo de galinha, sobras e até os pães foram jogados no lixo.

E o pior: durante a discussão a irmã visitante não demonstrou remorso em momento algum. Pelo contrário, manteve firme a ideia de que havia feito algo ‘bom’ para a dona da casa.

“Eu exigi que ela pagasse para substituir tudo, mas ela se esforçou e disse que estava me fazendo um favor e que a maneira como eu comia era ‘nojenta’ (suas palavras literais)”, relembrou a ‘vítima’.

Diante da situação, a dona da casa pediu para que a hóspede saísse da residência em 30 minutos e voltasse para a casa dos pais.

A irmã partiu, como solicitado. O problema foi a reação da mãe da dupla, que ficou completamente chateada com as brigas e ordenou que a vítima pedisse desculpas à familiar.

“Eu disse a ela que se ela continuasse me pressionando iria perder as duas filhas porque não vou me desculpar por algo que eu tenho o direito de estar chateada”, pontuou.

Na plataforma, a mulher recebeu apoio dos internautas, que afirmam que ela está certa em relação à irmã.