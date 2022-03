Gusttavo Lima vai inaugurar açougue gourmet em Anápolis

Açougue que só vende carnes nobres, e também caras, o Frigorífico Goiás, do cantor Gusttavo Lima, também terá uma filial em Anápolis.

A Rápidas apurou que o empreendimento já tem até local para ser instalado para que a operação comece o quanto antes.

Será no prédio do antigo Habib’s, na Avenida Brasil, que acabou fechando as portas em 2017 por causa da arrastada construção do viaduto que hoje serve como guarita para usuários de crack.

O sertanejo do “Tchê Tchê Rere” costuma estar presente na inauguração de unidades do Frigorífico Goiás atendendo os primeiros clientes e tirando fotos com fãs.

Vai durar?

Falando em investimento, não são poucos os que apostam que a unidade do Coco Bambu, que deve ser inaugurada nas dependências do Genesis Office, não durará muito tempo em Anápolis.

Não que seja agouro, mas é que é grande a lista de grandes marcas que se instalaram na cidade e acabaram encerrando as atividades pouco tempo depois.

Dura realidade

Essas iniciativas fazem grande sucesso no início, mas logo caem na rotina e são abandonados pela clientela.

Outro realidade, que em parte explica esse problema, é o fato de Anápolis estar ensanduichada entre duas grandes capitais – que por si só têm mais opções e equipamentos à disposição.

Desistiu

Falando em disposição, o entorno do deputado federal João Campos já dá como certa a desistência do ex-tucano para disputar o Senado.

Essas mesmas pessoas sustentam que ele já se dará por satisfeito se conseguir ser o primeiro suplente de Henrique Meirelles.

Isso porque na bolsa de valores da política goiana, já é dado como certo que se Meirelles se eleger, e as chances são grandes, ele seria chamado para compor algum Ministério, deixando a cadeia livre.

Olha só

Surpreende o alcance que vídeos recentes da vereadora Seliane, da causa animal, têm conseguido nas redes sociais. Há publicações em que o alcance nitidamente supera o público potencial de Anápolis.

Nota 10

Para UFG, que pretende inaugurar ainda neste ano uma ala psiquiátrica no Hospital das Clínicas. Será uma opção pública, de caráter humanizado e antimanicomial.

Nota Zero

Para o Atlético Goianiense, que na tabela do Goianão figura abaixo de times menores como Anápolis e Goianésia. Não era a torcida que mais crescia no estado?