Quem lida diariamente com a diabetes, tanto Tipo 1, quanto Tipo 2, já ouviu falar bastante sobre uma série de alimentos que devem ser evitados.

Mas existem também alimentos excelentes para amenizar a glicose e melhorar o quadro de saúde.

Esses produtos devem ser essencialmente incluídos no cardápio das pessoas que sofrem com a patologia.

Conheça os 6 alimentos que combatem a glicose alta e são excelentes contra a diabetes:

1. Aveia

Cerca de quatro colheres de aveia por dia pode ser uma ótima alternativa para quem sofre com a doença e motivo é bem simples.

A aveia possui a fibra beta-glucana que age retardando a digestão, impedindo grandes picos nos níveis de açúcar no sangue.

Além disso, a beta-glucana encontrada no produto também pode ser eficaz na melhoria da sensibilidade à insulina.

2. Salmão

O salmão é uma outra boa escolha pois traz consigo bastante proteína, niacina, vitamina D, além de ser uma excelente fonte de ômega-3.

Esses nutrientes reduzem a inflamação associada à resistência à insulina e protegem a saúde do coração, evitando riscos maiores de problemas cardíacos graves.

3. Laranja

A laranja é uma fruta recheada de pectina – fibra solúvel que ajuda a reduzir os níveis de colesterol LDL.

Apesar do gosto adocicado, este alimento natural tem um baixo índice glicêmico, evitando danos à saúde.

4. Couve

A folha verde possui vários nutrientes, sendo riquíssima em vitamina A, vitamina B6, vitamina C, vitamina K, ácido fólico, cálcio e o magnésio.

Além disso, a couve é recheada em fibras, flavonóides e outros antioxidantes.

A folha facilmente encontrada também contém sequestrantes dos ácidos biliares, substâncias que diminuem o colesterol LDL e limitam a absorção de gordura da dieta.

5. Canela

A especiaria foi descoberta pela American Diabetes Association (ADA) como uma ótima controladora do açúcar no sangue.

6. Vinagre de maçã

E por fim, o vinagre de maçã pode melhorar significativamente a sensibilidade à insulina em pessoas com diabetes ou resistência à insulina.

Alguns estudos deste século mostraram que as ações do vinagre no corpo são similares aos efeitos da metformina diabetes, que é o fármaco utilizada para tratar a patologia.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

