A troca de carinhos é uma parte essencial em uma relação. Ele também é uma das primeiras coisas das quais sentimos falta quando separamos. E existem alguns sinais que o carinho do seu ex está te fazendo falta.

Então, para lhe ajudar a descobrir se você está com saudades, preparamos uma lista com alguns destes sinais. Fique atento!

6 sinais que revelam que o carinho do seu ex está te fazendo falta

1. Você constantemente se lembra dele

Em primeiro lugar, se você se lembra de maneira constante dos carinhos do ex, quer dizer que você sente falta.

Assim sendo, caso bate aquela carência de saudade, é um indício muito forte de que você não se esquece daquele chamego.

2. Você rememora coisas de quando vocês estavam juntos

Quem nunca, após o término, ficou rememorando as lembranças do casal? Seja uma música, um filme, as fotos de vocês dois, isso tudo é normal.

Entretanto, se após muito tempo você ainda relembra isso, é um indício para ficar de olho.

3. Você busca saber o que a pessoa está fazendo

Depois do término é cada um pra um lado, mas vira e mexe você quer saber o que a pessoa está fazendo e com quem está fazendo? Pois bem, eu tenho algo para lhe dizer.

4. Você ainda tem objetos dele

Sempre quando ocorre um término, inevitavelmente um fica com coisas do outros, isso é absolutamente normal. Entretanto, se você ainda guarda com carinho os objetos dele, é bom ficar de olho.

5. Você procura características dele em outros caras

Se após o término você procura o carinho dele em outros caras, então é sinal de que você está com saudades. Assim sendo, neste caso apenas o tempo é capaz de curar.

6. Você mantém contato com ele

Por fim, mesmo que vocês não se falem constantemente, você ainda busca formas de manter contato. Se isso ocorre, é um sinal que pode indicar a saudade.

