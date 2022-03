O ato de comer vai além das necessidades fisiológicas. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, buscar prazer na comida é completamente normal e novas experiências alimentares ou a busca por conforto nos alimentos pode ser saudável quando feita com consciência.

Na maioria das vezes o prazer está associado aos doces. Sabemos que o consumo excessivo de doces é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas. Sendo assim, o doce é visto como vilão e é restringido ou excluído da nossa alimentação.

O fato de considerar o doce como um alimento “proibido” – e como consequência a exclusão e restrição do mesmo – gera um comportamento compulsivo e de compensação, e por esses motivos acontecem os exageros.

Na tentativa de substituir o açúcar, é comum a procura por alimentos industrializados que conferem o sabor doce.

Porém, essa troca pode não ser interessante, pois o açúcar é substituído por ingredientes que também possuem calorias, como gorduras e proteínas. Além disso, esses alimentos industrializados contam com grande quantidade de aditivos alimentares. Logo, em algumas situações pode ser mais interessante comer o doce que você deseja, assim estará realmente satisfazendo a sua vontade.

Posto isto, é fundamental enxergar a comida como uma aliada, e não inimiga. E o manejo da quantidade e da frequência do consumo de doces, junto com o ato de comer com consciência, te ajuda incluir esses alimentos de forma saudável no seu dia a dia.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Especialista em Nutrição Funcional pelo Instituto VP e Nutrição Esportiva e Obesidade pela Universidade de São Paulo (USP). Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal6. Siga-a no Instagram.

